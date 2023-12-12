Финляндия решила возобновить работу двух пропускных пунктов на границе с Россией

Власти Финляндии объявили о возобновлении работы двух пропускных пунктов на границе с Россией с 14 декабря. Как уточнила глава МИД страны Элина Валтонен, речь идет о КПП «Ваалимаа» и «Ниирала».

В правительстве Финляндии также отметили, что решение об открытии пропускных пунктов действительно до 14 января, передает РИА «Новости».

Хельсинки 30 ноября объявили о закрытии последнего работавшего КПП на границе с Россией «Райа-Йоосеппи – Лотта». Тогда уточнялось, что все пропускные пункты не будут работать до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. В МВД страны тогда заявили, что такое решение принято, «чтобы защитить национальную безопасность Финляндии».

Хельсинки, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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