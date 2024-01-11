«Лучше будет»: Путин высказался об инфляции

Президент России Владимир Путин выразил убеждение, что ситуация с инфляцией в стране улучшится. Об этом он заявил на встрече с предпринимателями в Хабаровске.

«Вы сказали, что, вот, из-за инфляции лучше, похоже, не будет. Лучше будет. Потому что значительная часть действий Центрального банка и правительства направлена на то, чтобы подавлять инфляцию», – сказал Путин.

Глава государства уверен, что показатели инфляции выйдут на целевые показатели.

Во время общения с представителями бизнеса Хабаровского края Путин заявил, что высокая ключевая ставка ЦБ носит временный характер. «По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», – сказал президент, указав, что об этом говорят и глава Центробанка, и эксперты. Напомним, на заседании 15 декабря Банк России повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых.

При этом президент отметил, что наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер Центробанка в борьбе с инфляцией. Так глава государства отреагировал на просьбу одного из предпринимателей увеличить лимиты по программе субсидирования процентных ставок для резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. По словам бизнесмена, лимиты были досрочно исчерпаны из-за роста ключевой ставки ЦБ.

«Что касается увеличения лимитов, фондирования банков дополнительного – это будет сводить если не на нет, то уменьшать эффект то того, что делает ЦБ по подавлению инфляции», – сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»). Таким образом, президент поддержал позицию Банка России.

Также глава государства допустил, что рост экономики по итогам 2023 года может быть выше 4%, согласившись с соответствующим высказыванием председателя «Деловой России» Алексея Репика. «Больше 4%? Ну, может быть, да. У нас падение, мне Михаил Владимирович (Мишустин) сказал перед отъездом сюда, мы все время считали, в 2022 году – 2,1%, на самом деле оказалось – 1,2%… Счет идет постоянно, поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП», – сказал Путин (цитата по сайту Кремля).

Как отметил президент, несмотря на то, что Россию «со всех сторон душат, давят», наша страна стала по объему экономики первой в Европе. «Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе – номер один. <…> По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения нам еще надо стараться. Поэтому здесь есть, над чем работать», – сказал Путин.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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