Замглавы Пентагона управляла ведомством с пляжа – СМИ

Замминистра обороны США Кэтлин Хикс управляла министерством с пляжа во время отсутствия Ллойда Остина. Она замещала начальника без ведома президента страны Джо Байдена, пока находилась в отпуске, пишет The Wall Street Journal.

«Она начала принимать некоторые рутинные оперативные и управленческие решения вместо Остина. Группа связи находилась в отеле, и Хикс держаласься поближе к своему аппарату связи и отказывалась от прогулок по пляжу», – говорится в статье.

Среди «рутинных» решений была ликвидация лидера одного из шиитских повстанческих движений в Ираке и ультиматум йеменским хуситам в ходе операции в Красном море.

По данным издания, Кэтлин Хикс замещала министра четыре дня и в это время находилась в Пуэрто-Рико. Сама чиновница не знала, что Остин в больнице, только глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун знал о ситуации.

В Пентагоне пока не смогли назвать дату выписки министра обороны США из больницы. По их данных, Ллойд Остин находится в хорошем состоянии после процедуры и нескольких дней в реанимации.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube