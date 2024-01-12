ЕК согласилась на аудит помощи для Украины, чтобы убедить Венгрию

Еврокомиссия (ЕК) готова пойти на уступки Венгрии ради одобрения помощи для Украины. Чиновники готовы каждый год проводить аудит выделенных средств, пишет Financial Times со ссылкой на источники в Евросоюзе.
ЕС оценил затраты на создание структур, которые позволили бы принимать решения в обход Венгрии, и решил, что проще пойти на некоторые уступки. В проект поправок к военному бюджету ЕС предложено внести изменения, они должны помочь странам блока прийти к общей позиции.
Так, пакет помощи будет пересмотрен в 2025 году. Каждый год Брюссель сможет проверять, на что Киев потратит выделенные ему деньги, осталась ли потребность в помощи. Комиссия также будет оценивать, насколько Украина выполняет условия для продолжения поддержки.
Источник уверен, что эти поправки устроят Венгрию, поскольку дадут право заблокировать выделение средств в случае нарушений.
В декабре 2023 года Венгрия предложила ЕС приостановить финансовую помощь Украине на ближайшие пять лет, поскольку бюджет блока истощен. В конце января или начале февраля европейцы вновь обсудят пакет поправок в бюджет ЕС на 2024-2027 годы.
Брюссель, Наталья Рязанова
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