На Тайване начались выборы

Выборы главы администрации острова и членов Законодательного юаня начались на Тайване. Уже вечером победителя определят по самому большому числу отданных за него голосов.

Участки для голосования открылись в 08:00 часов или 03:00 мск и будут работать до 16:00 часов. Жители Тайваня получают право голосовать на выборах в 20 лет. В 2024 году своим правом могут воспользоваться 19,5 млн человек из общего числа жителей острова в 23,4 млн человек, пишет «Интерфакс».

Ранее бывший премьер-министр Японии Таро Асо назвал Тайвань следующей точкой, где может разразиться вооруженный конфликт после Украины и Газы. Аналитики предупредили, что все условия для эскалации созданы, а искрой могут стать выборы на острове. Попытки установить независимость Тайбэя от Пекина может обойтись миру в 10 трлн долларов.

Тайбэй, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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