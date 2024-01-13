На Тайване победивший на выборах Лай Циндэ выступил за статус-кво по обе стороны пролива

Представитель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ победил на выборах главы администрации Тайваня. Он заявил, что Тайбэй будет идти по пути демократии и строить диалог с Пекином на принципах равенства.

Тайваньская ЦИК после подсчета бюллетеней сообщила, что Лай Циндэ набрал 40,07% голосов и обошел своих оппонентов. Политик уже озвучил основные положения своей программы и заявил, что включит в нее пункты из предложений конкурентов, если позиции «принесут благо народу и развитию нации».

Лай Циндэ заявил, что выбирает для Тайваня путь демократии, а не авторитаризма, но готов строить диалог с Пекином.

«Моя миссия – поддержание мира и стабильности в районе Тайваньского пролива. Я буду следовать конституционной системе Китайской Республики, и поддерживать статус-кво. Я буду уверенно вести диалог и сотрудничество с Китаем для повышения благосостояния людей по обе стороны пролива и достижения мира и общего процветания», – цитирует политика Центральное информагентство Тайваня.

Инаугурация нового главы администрации запланирована на 20 мая 2024 года.

Тайбэй, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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