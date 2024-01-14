Осужденный за взятки экс-мэр Владивостока выбрал СВО вместо колонии

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк предпочел отправиться в зону СВО, а не в исправительную колонию. Экс-чиновник подписал контракт с Минобороны РФ и уже получил предписание, рассказал адвокат Александр Китаев.

Суд приговорил Гуменюка к 16,5 года лишения свободы по делу о взяточничестве. В апелляционной инстанции наказание уменьшили до 12 лет колонии. Однако бывший мэр нашел способ совсем не ехать к месту отбывания наказания.

«Согласно выданному Гуменюку предписанию, он 22 декабря должен был явиться в войсковую часть. Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов», – сказал адвокат в беседе с «Коммерсантом».

Юрист не смог сказать, где сейчас находится бывший чиновник.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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