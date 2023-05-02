Суд снизил наказание экс-мэру Владивостока Гуменюку до 12 лет колонии

Приморский краевой суд смягчил наказание за взятки для бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Общий срок лишения свободны снижен до 12 лет, срок запрета на работу на управленческих должностях – до 9 лет, сообщила пресс-служба суда.

Сумма штрафа также была уменьшена.

«Приговор в отношении Гуменюка изменен со смягчением наказания. Окончательно назначено 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 140 млн рублей», – пояснили в суде.

Запрет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в госорганах, учреждениях и госкорпорациях установлен на срок 9 лет вместо 12 лет.

Ленинский районный суд Владивостока в январе 2023 года признал Гуменюка виновным по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере. Бывшему мэру назначили наказание в виде 16,5 года в колонии строгого режима со штрафом в 120 млн рублей и запретом занимать руководящие должности на 12 лет. Защита на согласилась с приговором и подала апелляционные жалобы.

Владивосток, Наталья Рязанова

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