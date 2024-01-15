В России, возможно, будут конфисковывать имущество за «фейки» об армии

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала предложение о конфискации имущества граждан, которые распространяют «фейки» о действиях Вооруженных сил России, – сообщает в понедельник, 15 января, агентство РБК.

В публикации агентства говорится, что «статью 104.1 УК РФ образом предлагается дополнить формулировкой, когда конфискацию имущества предлагают только в тех случаях, когда нарушитель распространял ложную информацию из корыстных побуждений или действовал по найму».

Следует отметить, что ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что, за два года следователи ведомства возбудили 273 уголовных дела за распространение ложной информации про Российскую армию.

«В 2023 году было возбуждено 90 дел о «фейках». В суды было направлено 134 дела, фигурантами которых стали 136 человек. За дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ) к уголовной ответственности были привлечены 45 граждан, а всего следователи возбудили 81 уголовное дело», – сообщил Бастрыкин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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