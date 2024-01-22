Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ внесен в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества и лишении почетных званий за фейки о Вооруженных силах России. Документ размещен в базе нижней палаты российского парламента. Авторами инициативы выступили более 300 депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным, в том числе лидеры трех фракций палаты – Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Леонид Слуцкий.

«Реализация федерального закона, прежде всего, направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Володин ранее анонсировал внесение данного проекта закона. Документ, по его словам, позволит «конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации, а также по решению суда лишать почетных званий» за такие преступления, как распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (статья 207.3 УК), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК), публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК).

Конфискация имущества, согласно проекту закона, также предусмотрена за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК), призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан (статья 284.2 УК), за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ (статья 280.3 УК), реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК).

Кроме того, в перечень преступлений, по которым возможна конфискация имущества, попадет статья о содействии в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерации не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК).

Авторы законопроекта предлагают внести соответствующие изменения в статью 104.1 УК России, которая касается конфискации имущества, расширив перечень преступлений, по которым эта мера возможна.

«Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества», – прокомментировал Володин законопроект в Telegram.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пообещал, что закон о конфискации имущества за фейки об армии не будет иметь обратной силы. «Обратной силы точно не будет иметь. Это 100%», – цитирует парламентарий «Интерфакс». Он уточнил, что проект закона планируется рассмотреть в первом чтении 24 января. «Сегодня есть предложение его разослать и предложить наше решение, чтобы его рассмотреть на пленарном заседании Госдумы в среду», – сказал Крашенинников.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что, за два года следователи возбудили 273 уголовных дела за распространение ложной информации про российскую армию. В суды было направлено 134 дела, фигурантами которых стали 136 человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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