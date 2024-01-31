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Среда, 31 января 2024, 14:18 мск

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«Закон о негодяях и предателях»: Госдума ужесточила наказание за фейки об армии

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит возможность конфискации имущества и лишение званий и наград за фейки о Вооруженных силах РФ и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал документ «законом о негодяях и предателях» и пообещал представителям «Новых людей», которые отказались поддержать документ, должную реакцию избирателей.

В ходе обсуждения законопроекта ряд депутатов отметили, что нормы нового закона могли бы быть жестче. В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов остался недоволен, что конфисковывать будут только имущество, которое было причастно к совершению преступления. Он предложил «идти дальше и смелее» и вернуть «конфискацию имущества как отдельный вид наказания».

Депутат от ЛДПР Андрей Луговой со своей стороны подчеркнул, что этот закон должен был принят еще в прошлом году и он, безусловно, «ограничит влияние на наши внутренние дела» извне.

При этом старейший депутат Анатолий Грешневиков обратился к спикеру Госдумы с предложением призвать фракцию «Новые люди» объяснить отказ от голосования по данному вопросу. В ответ Володин отметил, что каждый депутат имеет право отказаться от голосования: «У них есть избиратели, которые с них спросят».

При этом глава Госдумы назвал документ «долгожданным», который требует принять большинство граждан страны. «Мы защищаем наших солдат, нашу страну от тех, кто поступает подло, от негодяев и предателей. Вот по сути, о чем законопроект», – подчеркнул он.

В итоге законопроект был принят в третьем, окончательном чтении. Документ предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, направленную против России, публичные оскорбления и дискредитацию армии, призывы к экстремизму и введению санкций против РФ, реабилитацию нацизма и ряд других преступлений. При этом суды смогут лишать фигурантов таких дел почетных званий и госнаград.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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