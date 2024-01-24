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Среда, 24 января 2024, 15:27 мск

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Госдума поддержала конфискацию имущества за преступления против безопасности государства и фейки о ВС РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который предполагает конфискацию имущества за распространение заведомо ложной информации о российской армии, исполнении органами госвласти своих полномочий и публичные призывы к действиям против безопасности государства.

Такие дополнения в Уголовный кодекс касаются преступлений, совершенных из корыстных побуждений. В частности, законопроектом вносятся изменения в статью 104.1 УК РФ (конфискация имущества) и расширяется перечень преступлений, по которым она может применяться. В частности, к ним будут отнесены преступления по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС или войска национальной гвардии РФ) и 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).

В то же время часть 2 статьи 280.4 УК РФ предполагается дополнить пунктами о совершении таких преступлений по найму и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также в отношении какой-либо социальной группы. Предусмотренное этой статьей наказание остается неизменным.

Законопроект также расширяет в перечень преступлений против безопасности РФ. К таковым предполагается отнести статьи 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности), 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и 281.3 УК РФ (организация диверсионного сообщества и участие в нем).

Кроме того, документ предусматривает лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и госнаград при совершении ряда преступлений по решению суда. Уточняется, что в эту категорию также попадают призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, ее граждан или юрлиц, оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов и реабилитация нацизма.

Планируется, что документ будет рассматриваться во втором чтении на следующей неделе.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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