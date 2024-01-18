В России могут начать лишать имущества за «фейки» об армии

В Государственной Думе России лидеры партийных фракций разработали законопроект о лишении имущества и госнаград за дискредитацию и «фейки» о российской армии, а также за реабилитацию нацизма, – сообщает в четверг, 18 января, РИА Новости.

В документе, который имеется в распоряжении редакции агентства, в частности, говорится, что «проект закона предполагает, что конфискация будет происходить за распространение фейков, если преступление совершенно из корыстных побуждений».

«Лишать государственных наград предлагается за дискредитацию российских войск, призывы к экстремизму и введению санкций, а также реабилитацию нацизма», – предложили лидеры партийных фракций в Госдуме.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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