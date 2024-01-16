Рамасвами отказался от участия в выборах президента США

Предприниматель Вивек Рамасвами завершил предвыборную кампанию на выборах президента США. Он заявил о поддержке бывшего президента Дональда Трампа, который борется за возвращение в Белый дом.

Рамасвами объявил о решении выйти из гонки после визита в штат Айова. Предприниматель отметил, что это логичное решение после его неудачного выступления. Рамасвами также заявил, что будет поддерживать Трампа и готов сопровождать его во время предвыборной кампании.

«Сегодня вечером я позвонил Дональду Трампу. Он получит мою полную поддержку на пути к посту президента», – приводит слова Рамасвами телеканала CNN.

Предварительное голосование в Айове подтвердило лидерство Трампа среди кандидатов от Республиканской партии. На втором месте оказался губернатор Флориды Рон Десантис, на третьем – бывший постпред США при ООН Никки Хейли, а четвертом – Рамасвами.

Осенью 2023 года Вивек Рамасвами заявил, что готов признать российскими ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области после своей победы на выборах в 2024 году. По его мнению, налаживание отношений с Россией поможет разбить союз Москвы и Пекина, который очень опасен для Вашингтона.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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