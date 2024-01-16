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Среда, 17 января 2024, 02:22 мск

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Пакистан пообещал Ирану ответить на ракетный удар

Министерство иностранных дел Пакистана во вторник, 16 января, заявило, что ракетный удар, нанесенный Ираном по территории Пакистана, является нарушением воздушного пространства страны и решительно осуждает ракетный это, а также, иранская атака может иметь серьезные последствия, – сообщают СМИ.

В заявлении МИД Пакистана, опубликованном на сайте ведомства, в частности, говорится: «Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение своего воздушного пространства со стороны Ирана и удар по пакистанской территории, в результате которого погибли двое ни в чем не повинных детей, кроме того, были ранены три девочки».

«Это нарушение суверенитета Пакистана абсолютно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», – добавили в пакистанском МИДе.

Исламабад, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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