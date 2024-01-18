В Иране во время атаки Пакистана погибли семь человек

В Иране прогремели несколько взрывов. По последним данным, погибли семь человек. Позже стало известно, что удары нанесли военные Пакистана.

Под атаку попала провинция Систан и Белуджистан, которая граничит с Пакистаном на юго-востоке. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского МИД, Пакистан предпринял серию высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям «террористов».

По словам замгубернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алирезы Мархамати, в атакованном в населенном пункте погибли семь человек. «Одна из наших приграничных деревень подверглась ракетному удару Пакистана... В этом происшествии погибли три женщины и четыре ребенка, не являвшихся гражданами Ирана», – заявил Мархамати.

Еще один взрыв произошел недалеко от города Сераван провинции Систан и Белуджистан, пострадавших нет.

Тем временем, агентство Reuters со ссылкой на источник утверждает, что удары были нанесены с помощью авиации, для этого самолеты пакистанской армии вошли в воздушное пространство Ирана и вернулись после атаки.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube