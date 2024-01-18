российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 января 2024, 09:34 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Иране во время атаки Пакистана погибли семь человек

В Иране прогремели несколько взрывов. По последним данным, погибли семь человек. Позже стало известно, что удары нанесли военные Пакистана.

Под атаку попала провинция Систан и Белуджистан, которая граничит с Пакистаном на юго-востоке. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского МИД, Пакистан предпринял серию высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям «террористов».

По словам замгубернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алирезы Мархамати, в атакованном в населенном пункте погибли семь человек. «Одна из наших приграничных деревень подверглась ракетному удару Пакистана... В этом происшествии погибли три женщины и четыре ребенка, не являвшихся гражданами Ирана», – заявил Мархамати.

Еще один взрыв произошел недалеко от города Сераван провинции Систан и Белуджистан, пострадавших нет.

Тем временем, агентство Reuters со ссылкой на источник утверждает, что удары были нанесены с помощью авиации, для этого самолеты пакистанской армии вошли в воздушное пространство Ирана и вернулись после атаки.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Пакистан пообещал Ирану ответить на ракетный удар

Метки / Иран

Ирак отозвал посла из Ирана после обстрела Эрбиля / Россия и Иран готовят «большой договор» о сотрудничестве / Иранские власти уточнили число жертв взрывов в день памяти генерала Сулеймани / В Иране 73 человека погибли при теракте на кладбище, где похоронен генерал Сулеймани (ОБНОВЛЕНО) / Президент Ирана обвинил США в величайших преступлениях / Иран ввел безвизовый режим для России и еще 32 стран / В Иране 11 человек погибли при атаке на полицейский участок / «Подстава» для США: непобедимость армий Израиля и НАТО превратилась в миф

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, Иран,