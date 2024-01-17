В Белом доме признали формирование нового миропорядка

Мир подошел к формированию нового порядка, на который еще можно повлиять, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Политик призвал участников ВЭФ в Давосе инвестировать не только в себя, но и в союзников.

«Действительно формируется какой-то новый миропорядок. И у нас есть возможности повлиять на то, как этот новый порядок, как эта новая эра будет выглядеть. Мы можем адаптировать существующие институты, основы уходящей эры и взять с собой самые ценные принципы в следующую эру», – сказал Салливан.

Трансляция шла на YouTube-канале агентства Associated Press.

Чиновник заявил, что нужно сохранить принцип «защиты от агрессии Российской Федерации». Но эту задачу не решить в одиночку или малыми силами, действия всех стран взаимосвязаны. Поэтому странам важно инвестировать «не только в себя, но и в своих союзников, чтобы вместе находить решения для мировых проблем», подчеркнул представитель Белого дома.

В США отметили, что международные организации, через которые Штаты влиял на разные страны, потеряли свой вес, потому что Россия бросила вызов всему миру, управляемому американцами, и победила.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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