В ЕП призвали бороться с зависимостью от США при победе Трампа

Европейским странам следует усилить сотрудничество и добиться независимости от США в свете возможности возвращения Дональда Трампа в Белый дом, заявила зампредседателя Европарламента Катарина Барлей.

«Уже сейчас целью должны быть совместные закупки и производство военных товаров. США – важнейший поставщик оружия на Украину. Если Трамп откажется от Европы, ЕС необходимо быть способным действовать», – приводит слова политика ТАСС.

Барлей подчеркнула, что действия Трампа на посту президента США уже показали ценность стратегической независимости ЕС.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Клер Дейли заявила, что Европа сама себе перерезала горло, решив повоевать. По ее словам, Россия и США смеются над ЕС, а Штаты привычно ставят себя на первое место.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube