Франция начнет поставлять Киеву по 50 планирующих авиабомб ежемесячно

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал поставки Украине по 50 планирующих авиабомб AASM в месяц в течение всего 2024 года. Об этом он заявил в эфире радиостанции France Inter, уточнив, что поставки начнутся в январе.

По словам главы минобороны, авиабомбы AASM созданы для истребителей Mistral, но их удалось успешно адаптировать к самолетам МиГ и «Сухой».

Министр добавил, что Париж также увеличит поставки артиллерийских снарядов Киеву, начав поставлять до 3 тыс. снарядов в месяц вместо 2 тыс., как было ранее. Это стало возможным благодаря налаживанию производства пороха на территории Франции, уточнил он, передает РИА «Новости».

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал передать Украине 40 ракет большой дальности SCALP, самоходки Caesar и несколько сотен бомб. По его словам, отправка вооружения начнется сразу после объявления. Макрон также анонсировал свой визит на Украину в феврале, где, как ожидается, будет подписано соглашение о гарантиях безопасности для Киева.

Париж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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