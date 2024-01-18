Британский историк предрек России решающий прорыв на Украине в 2024 году

Российская армия совершит решающий прорыв на Украине в 2024 году. Такое мнение высказал британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон в интервью немецкой газете Die Welt.

По его словам, многие на Западе не хотят верить в возможность такого сценария, однако если вспомнить историю, русские обычно «выигрывают» во второй половине вооруженного конфликта.

Эксперта не удивляет ослабление поддержки Украины со стороны США, подобное было ранее в Ираке и Афганистане. Это, по его словам, похоже на процесс переключения каналов на телевизоре, когда какая-то программа зрителю надоела.

Историк при этом заявил, что Европе необходимо брать на себя больше ответственности на мировой сцене в то время, когда США, по его мнению, переживают упадок. Согласно его прогнозу, если Дональд Трамп победит на президентских выборах, то негативные процессы в Соединенных Штатах ускорятся.

Ранее журнал The Time назвал в числе главных рисков для Украины в 2024 году территориальные потери, указав, что текущий год – переломный момент в конфликте. Издание при этом отметило, что Россия перехватила инициативу на поле боя, у нее также есть «материальное преимущество». «Если Украина в ближайшее время не решит свои проблемы с кадрами, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и, возможно, расширятся», – предрекает редакция журнала.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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