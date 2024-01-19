Финский политик предложил расстреливать нелегальных мигрантов

Политик из партии «Истинные финны» Яри Налли предложил радикальный способ, как не пускать в страну нелегальных мигрантов. Он призвал финские власти ввести карательные меры на границе с Россией.

«Тех, кто пересекает границу без разрешения, будут расстреливать, это должно прекратиться», – написал политик в соцсети.

Сообщение вызвало волну возмущения, и пост удалили. Официальная причина: Налли высказал личное мнение, которое не стоит оценивать как политический призыв, передает агентство «Прайм».

Финляндия обвинила Россию в намеренном допуске нелегальных мигрантов к финской границе. Хельсинки распорядился закрыть все КПП на границе с Россией и продлил приостановку их работы до 11 февраля. Финские чиновники заявили, что пока не найдено долгосрочное решение, пункты пропуска останутся на замке.

Хельсинки, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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