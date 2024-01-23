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Вторник, 23 января 2024, 08:56 мск

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Медведев ответил шуткой про войну на отказ Госдепа вернуть Аляску

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал отказ США вернуть Аляску во владение России. Политик посокрушался в своем блоге, что Москва очень ждала возвращения территории, ставшей американским штатом.

Накануне представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон не намерен отдавать Москве купленную в XIX веке Аляску. Это стало ответом на вопрос журналистов о якобы высказанных Россией претензиях на отчужденные территории.

«По словам представителя Госдепартамента, Россия не вернет Аляску, которая была продана США в 19 веке. Значит, это все. И мы ждали, что она будет возвращена со дня на день. Теперь война неизбежна», – написал Медведев в сервисе микроблогов Х (бывшая Twitter, заблокирована в России).

Ироничный тон комментария политик подчеркнул смеющимся эмодзи.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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