Медведев ответил шуткой про войну на отказ Госдепа вернуть Аляску

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал отказ США вернуть Аляску во владение России. Политик посокрушался в своем блоге, что Москва очень ждала возвращения территории, ставшей американским штатом.

Накануне представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон не намерен отдавать Москве купленную в XIX веке Аляску. Это стало ответом на вопрос журналистов о якобы высказанных Россией претензиях на отчужденные территории.

«По словам представителя Госдепартамента, Россия не вернет Аляску, которая была продана США в 19 веке. Значит, это все. И мы ждали, что она будет возвращена со дня на день. Теперь война неизбежна», – написал Медведев в сервисе микроблогов Х (бывшая Twitter, заблокирована в России).

Ироничный тон комментария политик подчеркнул смеющимся эмодзи.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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