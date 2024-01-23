Лавров не верит, что возможное возвращение Трампа в Белый дом повлияет на отношения США и России

Возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США вряд ли повлияет на российско-американские отношения. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Я не верю, что будет какая-то разница, поскольку направление на разрушение российско-американских отношений, основ этих отношений, в том числе всех соглашений по стратегической безопасности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, прозрачности, выстраиванию доверия – все это начал разрушать президент Джордж Буш-младший», – сказал министр в интервью американскому канала CBS (цитата по «Интерфаксу»). Так он ответил на вопрос о возможном изменении политики США в случае возвращения Трамп в Белый дом.

Лавров также отметил, что в США углубляются комплексы безнаказанности и превосходства. По его словам, нынешнее поколение политиков в США не вынесли «ни единого урока из той неприемлемой политики США, которую они начали проводить после распада СССР», проигнорировав «огромное количество жестов доброй воли, которые Путин проявлял во время первых двух сроков».

Кроме того, глава российского МИД сообщил, что нынешняя администрация США не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Москвой, передает ТАСС. По его словам, исключениями «время от времени» являются контакты по теме обменов, работы посольств стран в Вашингтоне и Москве, «но никогда не политические вопросы».

«Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной, что будет включать, конечно, прекращение западной политики по использованию Украины как инструмента войны против России, мы будем готовы выслушать», – подчеркнул Лавров.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube