Париж остался очень недоволен претензиями Берлина к европейским партнерам насчет помощи киевскому режиму. Во Франции заявили, что немецкие аналитики путают обещания с реальными поставками вооружений, пишет Süddeutsche Zeitung.

Берлин объявил, что в 2024 году удвоит свою помощь Украине, и призвал всю Европу поступить так же, в основном обращаясь к Франции, Италии, Испании. Кильский институт мировой экономики подсчитал, что с середины февраля 2022 года стоимость военной помощи Берлина для Киева составила 17 млрд евро, а стоимость помощи Парижа – 0,5 млрд.

Власти Франции заявили, что аналитики использовали сведения не только поставленной, но и обещанной помощи, поэтому выводы не отражают реальную ситуацию. Париж гордится, что выполняет все данные Киеву обещания и уже отправил крылатые ракеты Sculp. А вот Берлин не спешит передавать киевскому режиму ракеты Taurus.

Европейские СМИ уже отметили, что Италия и Франция придерживаются противоположного мнения относительно помощи Украине, чем ФРГ. Во время принятия бюджета на 2021-2027 годы Рим и Париж призвали выделить больше денег на вопросы миграции и промышленных инноваций.

Венгрия предложила Евросоюзу приостановить финансовую помощь Украине на ближайшие пять лет. В бюджете нет средств для поддержки киевского режима и не стоит выжимать их из других статей бюджета, заявил Будапешт.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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