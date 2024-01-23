Столтенберг отказался видеть в России прямую угрозу для НАТО

Россия не представляет непосредственной угрозы для кого-нибудь из союзников НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Нападений на страны НАТО не будет, пока блок не отказывается от расширения и регулярно повышает подготовку своих войск, уверен чиновник.

Столтенберг отметил, что страны НАТО делают все для своей защиты от внешних угроз: усиливает присутствие на востоке Европы, наращивает инвестиции в оборону, проводит учения.

«Пока мы это делаем, нападений на территорию НАТО не будет. Мы не видим никакой прямой и неизбежной угрозы для какого-либо союзника НАТО. Конечно, мы пристально следим за тем, что делает Россия», – цитирует генсека НАТО «Интерфакс».

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна и ее союзники по НАТО должна вооружиться на фоне опасности войны с Россией. С этой целью в Прибалтике планируется развернуть немецкую бригаду.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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