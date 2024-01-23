Берлин с союзниками по НАТО готовится к войне с Россией – Писториус

Берлин должен осознать опасность войны с Россией, в связи с этим Германии необходимо вооружиться на этот случай. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF. «Именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. Это необходимо», – подчеркнул министр.

Писториус также отметил, что с этой целью в Прибалтике планируется развернуть немецкую бригаду. В Берлине рассчитывают, что она станет «полностью боеспособной» к 2027 году.

По словам министра, военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который потребуется, чтобы Россия была в состоянии начать боевые действия. «Таковы данные по оценкам – точно не знает никто. И это время – следующие три-пять лет – мы должны активно использовать, чтобы вооружиться», – заявил министр обороны, чьи слова приводит РИА «Новости».

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера сообщила, что Берлин активно готовится к войне с Москвой в рамках конфликта с НАТО. Военные специалисты в Германии разработали сценарий того, как могут развиваться события в случае, если Россия разгромит ВСУ и бросит войска вглубь Европы.

До этого главнокомандующий ВС Нидерландов Мартин Вийнен и министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвали своих сограждан готовиться к войне с Россией. В Амстердаме и Стокгольме заявили, что причиной конфликта станет «агрессия» Москвы в их сторону.

Надо отметить, что на Западе неоднократно обвиняли Россию в якобы подготовке военных планов против НАТО после победы на Украине, однако президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается воевать с Европой.

Меж тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подверг критике паникерские настроения в Европе из-за угрозы «нападения России».

«Я не знаю, как они приходят к подобным оценкам (о вероятности нападения России в будущем – прим. ред.): через пять, восемь лет или два, или три года», – сказал он (цитата по «Прайм») и призвал «не гадать, что произойдет через пять лет». Боррель напомнил, что конфликт сейчас происходит на границах Украины, и заявил, что в ЕС «должны быть готовыми к тому, чтобы помогать Украине».

Берлин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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