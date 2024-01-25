Техас отказался подчиняться Байдену в вопросе мигрантов

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт обвинил белый дом в нарушении законов страны в области защиты границ. Политик заявил, что будет защищать южную границу штата всеми силами, которые находятся в его распоряжении, вопреки позиции Вашингтона.

Эбботт заявил, что политика администрации президента Джо Байдена идет вразрез с законами страны. Он обвинил Байдена в растрате денег из бюджета и предоставлении мигрантам «массового условно-досрочного освобождения».

«Федеральное правительство нарушило договор со штатами. Конституция обязывает исполнительную власть США обеспечивать соблюдение иммиграционных законов для защиты штатов. Президент Байден отказался обеспечивать соблюдение этих законов и даже нарушил их», – приводит слова губернатора телеканал Fox News.

Эбботт заявил, что «неспособность администрации Байдена» выполнять свои обязанности позволяет штатам использовать «право на самооборону». Поэтому Техас будет защищать свои границы несмотря на позицию Белого дома.

Губернатор не уточнил, какие шаги предпримет для защиты границ штата. Полиция Техаса уже начала восстанавливать заграждения из колючей проволоки, которые перерезали по решению Верховного суда. Эббот ведет несколько судебных дел против Вашингтона по вопросам миграционной политики. В Вашингтоне заявили, что им нужно дополнительное финансирование для решения проблемы мигрантов.

Вопрос нелегальных мигрантов, заполонивших США, встал настолько остро, что парламентарии шантажом заставили Белый дом обратить на него внимание, остановив одобрение помощи для Украины.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал катастрофой ситуацию на южной границе страны и пообещал в случае избрания выгнать нелегальных мигрантов обратно в их страны.

Остин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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