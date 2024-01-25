Британские консерваторы строят планы отставки Сунака – СМИ

Некоторые члены британской Консервативной партии настроены добиться отставки премьер-министра королевства Риши Сунака. Они уверены, что на весенних выборах партии грозит крах, пишет The Times со ссылкой на источники.

В Великобритании растет популярность оппозиции, и часть консерваторов считает, что к весне позиции правящей партии сильно ослабнут. Это может привести к провалу на местных выборах, если консерваторы сами на начнут внутрипартийную борьбу и не добьются отставки Сунака.

«Группа мятежников базируется в центре Лондона. Говорят, что они работают примерно с десятью депутатами от консерваторов и готовят планы отстранить Сунака от должности», – говорится в статье.

По словам источника, в числе противников Сунака экс-глава МВД Суэлла Браверман, которая уверена, что премьера нужно менять.

Суэллу Браверман уволили в ноябре после критики действий полиции во время акций в поддержку Палестины. Сунак также сменил главу МИД, назначив на пост Джеймса Клеверли, в 2010-х годах возглавлявшего правительство.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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