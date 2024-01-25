Госдума запретила увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, который запрещает увольнять одиноких родителей или других лиц с детьми до 16 лет. Сейчас данная норма распространяется на родителей-одиночек с детьми до 14 лет.

Законопроект меж тем содержит исключения, позволяющие увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет. Среди них ликвидация организации или грубое нарушение трудовых обязанностей, а также неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, если работник имеет дисциплинарное взыскание.

Как сообщал «Новый День», поправками в Трудовой кодекс РФ планируется создать дополнительную защиту одиноких родителей со стороны государства, чтобы обеспечить выполнение норм Конституции РФ об обязательности основного общего образования.

«Предлагаемое законопроектом повышение уровня гарантий при расторжении трудового договора будет распространяться и на супругов граждан – участников специальной военной операции, а также в ряде случаев на их родственников, если те воспитывают ребенка без матери», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявляла, что возраст детей, до достижения которого родитель не может быть уволен, должен быть увеличен еще больше.

«В будущем постараемся дотянуть эту цифру до совершеннолетия», – пообещал сегодня глава комитета Госдумы труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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