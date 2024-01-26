Путин распорядился присвоить статус ветерана бойцам СВО без контракта

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля текущего года внести изменения в российское законодательство, которые предусматривают присвоение статуса ветерана боевых действий тем участникам специальной военной операции (СВО), которые участвовали в ней без контракта с Минобороны. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Таким образом, бойцы СВО смогут получать статус ветерана на основании документов о ранении или награждении и вне зависимости от наличия контракта.

«Внести в нормативные правовые акты РФ изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции, на основании документов, подтверждающих получение ими в период проведения СВО увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, либо на основании реализованного наградного материала вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции», – сказано в тексте поручения.

Путин также поручил кабмину внести изменения в законы, предусматривающие выплаты семьям погибших участников СВО в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления.

Ответственным за выполнение поручений назначен глава правительства России Михаил Мишустин.

Также до 1 апреля глава государства поручил регионам при назначении выплат семьям погибших бойцов СВО учитывать и тех членов их семей, кто зарегистрирован в другом субъекте.

Поручения даны по итогам встречи президента РФ с членами семей погибших участников СВО, состоявшейся 7 января.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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