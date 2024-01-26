В Кремле назвали неправдой сообщения об отказе Москвы от требований нейтральности Киева

В Кремле опровергли сообщения о том, что Россия якобы может отказаться от требования нейтрального статуса Украины.

«Это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что Владимир Путин якобы посылает сигналы США о готовности к переговорам по Украине и готов рассмотреть возможность отказа от требований нейтральности страны и ее невступления в НАТО в обмен на признание новых регионов частью России.

Надо отметить, что Путин неоднократно заявлял, что членство Украины в НАТО создает угрозы для безопасности России.

В то же время в Москве не раз заявляли о своей готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам Пескова, Россия была, есть и будет открыта к переговорам по Украине и предпочла бы достичь своих целей дипломатическим путем. «Если нет, то военная операция будет продолжаться до тех пор, пока не достигнем наших целей», – заявил он Bloomberg.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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