Для руководства государств-членов НАТО становится нормой фашистская идеология, это может привести к новой мировой войне. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в 80-ю годовщину полного снятия фашистской блокады Ленинграда.

Как отметил политик, блокада длилась 872 дня и стала одним из самых трагичных периодов в истории нашей страны. Володин подчеркнул, что сегодня особенно важно помнить о мужестве и героизме советских солдат и офицеров, разгромивших фашистскую Германию, так как «спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову».

«Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведет режим Зеленского», – написал Володин в своем телеграм-канале. Он напомнил, что на Генассамблее ООН в декабре 2023 года 49 стран проголосовали против резолюции о борьбе с героизацией нацизма, среди которых прежде всего были члены НАТО и Украина.

По словам Володина, этот опасный путь чреват новой мировой войной. «Важно сделать все, чтобы этого не произошло», – подчеркнул политик.

Председатель Госдумы подчеркнул, что долг россиян – «защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм». «Они дали нам возможность сегодня жить и строить планы на будущее», – добавил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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