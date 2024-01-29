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Понедельник, 29 января 2024, 15:17 мск

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Зеленский снова выпрашивает у Запада оружие и деньги, угрожая Третьей мировой войной

Скриншот видео ARD

Запад должен вовремя давать Украине деньги и вооружения, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

Не допустить краха Украины и предотвратить Третью мировую войну можно «и геополитически, и финансово», отметил он. «Очень важно, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы», – настаивает Зеленский и пугает немецкую аудиторию военными действиями. «В ином случае эта война придет в другие страны», – сказал он, чьи слова приводит «Прайм».

Зеленский при этом предложил Германии передать в украинский бюджет деньги, которые получают украинские беженцы. По его мнению, так было бы «гораздо лучше» для Киева, поскольку в этом случае украинские власти смогли бы сами распределять средства «в зависимости от того, где находится человек», передает RT.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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