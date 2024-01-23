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Вторник, 23 января 2024, 23:12 мск

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Зеленский выразил надежду на «разблокирование» в ЕС 50 миллиардов евро для Украины

Фото: администрация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте Манфредом Вебером во вторник, 23 января, в Киеве, заявил, что надеется на разблокировку 50 миллиардов евро для его страны, – сообщают украинские СМИ.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Зеленский на встрече с Вебером сказал: «Ключевыми аспектами является сближение Украины с Евросоюзом, работа на евроинтеграционном пути, поддержка и усиление Украины. …Рассчитываем на разблокирование 50 млрд евро помощи нашему государству со стороны ЕС на специальном заседании Европейского совета 1 февраля».

«Украина может полностью рассчитывать на поддержку представителей ЕНП на разных уровнях, в том числе в коммуникации с иностранными лидерами», – ответил главе киевского режима Манфред Вебер.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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