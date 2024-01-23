Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте Манфредом Вебером во вторник, 23 января, в Киеве, заявил, что надеется на разблокировку 50 миллиардов евро для его страны, – сообщают украинские СМИ.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, Зеленский на встрече с Вебером сказал: «Ключевыми аспектами является сближение Украины с Евросоюзом, работа на евроинтеграционном пути, поддержка и усиление Украины. …Рассчитываем на разблокирование 50 млрд евро помощи нашему государству со стороны ЕС на специальном заседании Европейского совета 1 февраля».
«Украина может полностью рассчитывать на поддержку представителей ЕНП на разных уровнях, в том числе в коммуникации с иностранными лидерами», – ответил главе киевского режима Манфред Вебер.
Киев, Иван Бабурин
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