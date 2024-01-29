ЕС назвали мафией и диктатурой за угрозы Венгрии

Евродепутат от Нидерландов Марсел де Грааф назвал диктатурой режим в Евросоюзе в связи с давлением на Венгрию. Французский политик Флориан Филиппо призвал к уничтожению блока из-за использования методов мафии.

Брюссель составил план давления на Будапешт, если тот не одобрит выделение пакета помощи для Киева. ЕС готов бить по уязвимым местам экономики одной из стран-членов вплоть до обвала курса внутренней валюты и ухода инвесторов.

Депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» Марсел де Грааф констатировал, что ЕС превратился в диктатуру.

«ЕС ведет войну против Венгрии. Они хотят, чтобы Венгрия следовала идиотской политике, иначе они попытаются разрушить венгерскую экономику. Состояние Евросоюза: диктатура!» – написал евродепутат в своем блоге.

К тем же выводам пришел лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Он сравнил ЕС с мафией и призвал уничтожить блок.

«Шантаж и угрозы. ЕС использует преступные бандитские методы. Эту мафию необходимо уничтожить!» – говорится на странице политика в сервисе микроблогов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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