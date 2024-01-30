Возглавлявшая МИД Великобритании Лиз Трасс выбежала из кабинета посреди разговора с послом РФ Андреем Келиным сразу после начала специальной военной операции. Она не дослушала аргументы российского дипломата, предпочтя повторять заученные фразы, рассказал дипломат.

«Выслушав всего нескольких фраз, она вскочила с места и исчезла. Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведет дела. Она не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации. Она лишь повторяет свои заявления, коротко и часто, и это все», – сказал Келин в интервью телеканалу BBC.

Лиз Трасс рассказала свою версию этой беседы. Слова Келина она, якобы, восприняла как «дежурную российскую пропаганду», поэтому попросила дипломата покинуть кабинет.

Воспоминания дипломатов о первых днях после начала СВО вошли в новый документальный фильм BBC. Фрагмент фильма и анонс опубликованы на сайте телеканала.

В конце 2021 года в Верховной Раде заявили, что Россию назначат виновной во «вторжении» при любом варианте развития событий вокруг Донбасса. Даже если Киев первым начнет военную операцию на юго-востоке Украины, все «шишки» посыплются на Москву.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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