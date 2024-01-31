МИД прорабатывает введение обязательного консульского учета россиян за границей

МИД России прорабатывает в межведомственном формате вопрос о введении обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что этот вопрос включен в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, его реализация прописана в плане мероприятий в 2024-2025 годы, передает РИА «Новости».

По итогам работы планируется дать определение понятия «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации» и конкретизировать правовой статус этой категории. Подробности Захарова не привела.

Как отметила дипломат, соответствующий доклад и проекты нормативных правовых актов МИД предоставит в правительство России к 20 июня 2025 года.

Сейчас постановка на консульский учет уехавших за рубеж россиян, по словам Захаровой, носит уведомительный характер и проводится, согласно законодательству, исключительно по инициативе гражданина или его законного представителя, в том числе в дистанционном режиме.

Также представитель МИД РФ заявила, что российские консульства за рубежом не собирают биометрию покинувших страну россиян. Она заверила, что ведение консульского учета осуществляется с соблюдением российского законодательства, регулирующего обработку и защиту персональных данных.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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