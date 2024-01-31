Нидерланды, ФРГ и Польша договорились о создании военного коридора

Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании военного коридора, чтобы упростить передвижение техники и военнослужащих по европейской территории. Об этом сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в соцсети X.

«Нам нужен «военный Шенген», чтобы перемещать военных и грузы быстрее и эффективнее. Это сделает Европу сильнее. Мы предприняли важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора», – написала министр.

Подписавшие документ чиновники надеются, что руководители военных ведомств других стран последуют их примеру.

В рамках договоренности три страны намерены сократить документооборот и стандартизировать условия для военных перемещений, передает ТАСС. Также рассматривается вопросы упрощения процедур пересечения границ, сокращения числа правил для военных конвоев и создания логистической поддержки в коридоре, например зон отдыха и заправочных станций.

Ранее сообщалось, что страны НАТО обсуждают создание сети военных коридоров для свободного передвижения техники и бойцов внутри блока. Журнал The Times отмечал, что введение системы «военного Шенгена» могут согласовать к июльскому саммиту альянса.

Амстердам, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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