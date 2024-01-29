Страны НАТО прорабатывают «военный Шенген» – СМИ

Страны НАТО обсуждают создание сети «военных коридоров» для свободного передвижения техники и бойцов внутри блока. Введение системы «военного Шенгена» могут согласовать к июльскому саммиту альянса, пишет The Times.

Переброска военных из одной страны НАТО в другую занимает много времени из-за процедур согласования различных документов. Глава Объединенного командования альянса по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал Александер Зольфранк отметил, что десантники из одной страны не могут использовать парашюты из других государств.

Он призвал страны блока поскорее разобраться с бюрократической волокитой. Переговоры о создании сети «военных коридоров» для прохода конвоев уже ведутся. Военный аналог Шенгена могут согласовать уже к лету, до саммита НАТО в Вашингтоне, запланированного на июль.

Ряд западных стран призвал своих граждан готовиться к войне, которая якобы может начаться в случае нападения России на одну из стран НАТО. СМИ узнали о секретном плане, который подробно описывает, как Европа будет отражать «агрессию России», и по которому ФРГ готовит своих военных.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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