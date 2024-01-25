Глава минобороны Норвегии призвал готовиться к войне с Россией

Министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен призвал увеличить расходы на оборону, сославшись на угрозу «войны с Россией».

«Нынешнее окно возможностей останется открытым в течение года или двух, возможно, трех, и именно тогда нам придется еще больше инвестировать в нашу оборону», – приводит слова главы норвежского минобороны The Telegraph (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, Норвегия должна подготовить сильную национальную оборону, «чтобы быть способной противостоять неопределенному и непредсказуемому миру».

Министр при этом указал, что Россия увеличивает свои запасы оружия значительно быстрее, чем ожидали союзники по НАТО.

Ранее, на этой неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ вместе с союзниками по НАТО готовится к войне с Россией. До этого Писториус призывал готовиться к военному конфликту с Россией.

С аналогичными призывами также выступили главнокомандующий ВС Нидерландов Мартин Вийнен и министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин. В Амстердаме и Стокгольме заявили, что причиной конфликта станет «агрессия» Москвы в их сторону.

Надо отметить, что на Западе неоднократно обвиняли Россию в «подготовке нападения на страны НАТО» после победы на Украине, однако президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается воевать с Европой.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что у России нет никакого желания на кого-то нападать, как не было и необходимости в СВО, «если бы Запад не дал карт-бланш путчистам, которые сейчас отменяют русский язык на Украине».

В ответ на обвинения России в «готовящемся нападении на страны НАТО» Лавров сказал: «У нас нет никакого желания, никакой необходимости ни военной, ни политической, ни экономической куда-то на кого-то нападать».

Осло, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube