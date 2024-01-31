Небензя: Действия США и Великобритании в Красном море напоминают бомбардировки Югославии силами НАТО

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по положению на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, в среду, 31 января, заявил, что действия США и Великобритании в Красном море напоминают незаконные бомбардировки силами НАТО Югославии в период с 24 марта по 10 июня 1999 года, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию мерприятия на сайте российского постпредства.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Действия США и Британии в Красном море напоминают о худших временах незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана и Сирии. Атаки США и Вашингтона в отношении Йемена представляют прямую угрозу международному миру. Россия категорически осуждает агрессию против Йемена без соответствующих санкций».

Следует отметить, что в момент заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку американо-британская коалиция наносят удары по объектам хуситского движения «Ансар Алла» на территории Йемена.

В сообщении телеканала Al-Masirah говорится: «Атаке подверглись северные окрестности административного центра города Саада. Информация».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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