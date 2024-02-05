Бессилие США перед хуситами впишут в историю как поворотный момент – СМИ

Одна из беднейших стран мира Йемен успешно держит блокаду в Красном море несмотря на усилия США и их партнеров по НАТО. Этот момент бессилия «мировой мафии» в лице Вашингтона войдет в историю, пишет иранская Kayhan.

США угрожают России, а сами не могут справиться в Йеменом: усилия США и НАТО «оказалась полным провалом».

«Одна из беднейших стран мира противостояла одной из самых мощных армий мира и победила. У американцев нет средств прорвать блокаду йеменцев, кроме масштабной наземной атаки, которая станет катастрофой для США, и американцы это прекрасно знают. США, больше известные как верхушка мировой мафии, совершенно беспомощны и не могут проводить свою волю в одном из регионов мира», – говорится в статье.

В январе доходы Суэцкого канала упали на 44% по сравнению с январем 2023 года. Это огромная сумма, поскольку более 10% объемов всей мировой торговли доставляются через Красное море. Страховые компании прекратили обслуживание израильских и американских судов, которые проходят через Красное море. И все это на фоне ударов ВВС США и их союзников по объектам йеменских хуситов.

Лидер йеменского движения Ансарулла Абдул-Малик аль-Хуси возложил на Вашингтон ответственность за бомбардировки сектора Газа израильскими военными. По его данным, хуситы применили более 200 дронов и более 50 ракет для атак в Красном море. Аль-Хуси пообещал продолжать атаки, пока Тель-Авив не перестанет бомбить Палестину.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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