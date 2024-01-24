Сенаторы потребовали у Байдена юридические основания ударов по хуситам

Группа сенаторов письменно потребовала у президента США Джо Байдена назвать правовые основания для ударов по йеменским хуситам. Они напомнили, что Конгресс до сих пор не дал разрешения на длительные военные действия, на которые настроен Белый дом, пишет Defence News.

«Все большее законодателей из обеих партий ставят под сомнение законные полномочия президента Байдена наносить удары по йеменским хуситам. Вопросы возникли после заявления Белого дома о подготовке к длительной кампании на несколько месяцев», – говорится в статье.

Сенаторы направили в Белый дом письмо с требованием изложить «стратегическое и юридическое обоснование» ударов по Йемену. Бывший юрисконсульт Госдепа Брайан Финукейн отметил, что хотя Байден и имеет право защищать страну, но «в этом случае президент потенциально может подвергнуть американские войска опасности».

«Конгресс не дал разрешения на военные действия США против хуситов в Красном море или Йемене. Это выходит за рамки разовой самообороны. Если удары продолжатся, то ситуация обострится. Для принятия такого решения нужен Конгресс», – заявил изданию сенатор Тим Кейн, один из подписавших письмо.

12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов на территории Йемена. В Штатах заявили, что Байден может втянуть страну в войну своим решением. После нескольких бомбардировок Байден признал, что они не дали результата, но Штаты продолжат наносить удары. В ответ хуситы объявили своими законными целями все военные корабли США и Британии, использованные для нанесения ударов по Йемену.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube