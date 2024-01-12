«Полное пренебрежение международным правом»: Россия осудила удары США по Йемену

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары США и союзников по территории Йемена являются пренебрежением международным правом с целью эскалации ситуации в регионе. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Авиаудары США по Йемену – очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей», – сказано в сообщении Захаровой.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что хуситы получили право на самый жесткий ответ Западу.

«США, провозглашая свою исключительность и превосходство над любыми нормами международного права, без санкции Совбеза ООН, наносят удары по территории суверенного государства (ни в первый раз уже, впрочем) и ни у кого в Европе это не вызывает желания ввести санкции и прочее, сами европейцы там на вторых ролях», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

По его словам, все это «по правилам», где себе Запад «разрешил всё». По мнению Клишаса, хуситы получили право на самый жесткий ответ западным агрессорам.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по территории Йемена. Для обстрелов использовались боевая авиация, корабли и подлодки. Целями ударов стали столица страны Сана и портовые города. Ранее хуситы неоднократно атаковали суда в знак поддержки сектора Газа. Позже командование ВВС США уточнило, что всего было нанесено более 60 ударов по 16 целям хуситов. В частности, были атакованы командные узлы, склады боеприпасов, пункты запуска ракет и системы ПВО.

Россия запросила на 12 января срочное заседание Совбеза ООН в связи с нанесением ударов по Йемену.

Представители хуситов заявили, что, несмотря на удары США и союзников по Йемену, они продолжат атаки на связанные с Израилем гражданские суда в Красном море. По словам официального представителя хуситского движения «Ансар Алла» Мухаммеда Абдель Саляма, агрессии США и Британии против Йемена «нет никакого оправдания», поскольку международное судоходство в Красном и Аравийском морях не находилось под угрозой.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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