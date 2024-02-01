Хуситы атаковали британское судна в Красном море

Военный представитель йеменского хустиского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в четверг, 1 февраля, заявил, что Хуситы в Красном море было атаковано британское коммерческое судно, следовавшее в один из портов Израиля, – сообщают СМИ. Об этом

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Сариа написал: «Военно-морские силы Йемена нанесли удар противокорабельными ракетами по британскому торговому судну, направлявшемуся в один из портов оккупированных палестинских территорий через Красное море».

Напомним, что в ночь с 31 января на 1 февраля хуситы сообщали, что «обстреляли корабельными ракетами американское торговое судно Kol, направлявшееся в порты оккупированной Палестины (Израиль). Цель была поражена».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube