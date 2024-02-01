Украина является хорошей сделкой для США – генсек НАТО

Украина стало хорошей сделкой для США. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Washington Examiner.

«Большая часть средств, которые США предоставляют Украине, на самом деле инвестируются в США на закупку американской техники, которую мы отправляем Украине», – отметил он.

Столтенберг добавил, что союзники Вашингтона по НАТО способствуют укреплению американской оборонной промышленности. По его словам, Североатлантический блок создает большой рынок военной продукции для США.

Напомним, в октябре прошлого года президент США Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю со стороны Вашингтона «разумной инвестицией», которая будет «приносить дивиденды» будущим поколениям.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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