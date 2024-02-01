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Четверг, 1 февраля 2024, 16:56 мск

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Писториус сорвался при упоминании поставок Taurus Киеву

Борис Писториус, скриншот видео Bloomberg

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус вышел из себя после вопроса о поставках ракет Taurus на Украину. Он заявил, что у ФРГ должна быть хотя бы «частица свободы» в этом вопросе.

Писториус заявил, что устал от обсуждения возможности отправки ракет Киеву. По его мнению, у Берлина должна оставаться «частица свободы и собственной воли» по этому вопросу. Однако на ФРГ оказывается такое давление, словно она обязана отдать Украине все запасы вооружения, передает N-TV.

Телеканал отметил, что при таком отношении министерства обороны Киеву стоит поумерить свои ожидания.

Ранее депутаты Бундестага отклонили резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. ФРГ несколько раз призывала европейских партнеров увеличить помощь Украине при примеру самого Берлина.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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