Против экс-депутата Госдумы возбуждено уголовное дело о госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила против экс-депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева* (признан в РФ иноагентом) уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника, об участии в террористической организации и о публичных призывах к террору, и объединила их в одно производство, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. В сентябре прошлого года против политика завели новое дело за «осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности».

* лицо, признанное в РФ иноагентом

Москва, Елена Володина

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