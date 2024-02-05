Зеленский подтвердил планы уволить Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что готовится заменить нескольких высокопоставленных чиновников, в их числе главкома ВСУ Валерия Залужного. По мнению, Зеленского, верхушке киевского режима нужна «перезагрузка».

Вопрос о возможной отставке Залужного обсуждался в течение нескольких дней. Западные СМИ со ссылкой на источники в офисе Зеленского сообщали о разногласиях между президентом и главкомом. Некоторые чиновники ожидали указ об увольнении Залужного еще в первую неделю февраля.

«Этот вопрос касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Я размышляю над заменой Залужного, это правда», – сказал Зеленский в эфире итальянского телеканала Rai1.

The Washington Post узнала, что Киев уже согласовал отставку Залужного с Вашингтоном и не получил никаких возражений.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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