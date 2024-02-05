Спикер конгресса США раскритиковал проект о помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон раскритиковал законопроект о выделении бюджетных средств по нескольким статьям, включая помощь Украине, Израилю и охрану границ Штатов. Политик считает, что инициатива «обречена на провал».

«Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали, и даже близко не приблизит к прекращению пограничной катастрофы, которую создал президент. Если этот законопроект попадет в Палату представителей, он умрет по прибытии туда», – написал Джонсон в своем блоге.

В ночь на 5 февраля в сенате обнародован законопроект, включающий меры по охране южной границы США. Расходы на иммиграционную политику стали условием для выделения помощи иностранным государствам: Украине и Израилю. Общая сумма расходов – 118,28 млрд долларов, из которых 60,06 млрд предложено потратить на поддержку киевского режима.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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